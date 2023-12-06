В рядах ВСУ зреет возмущение из-за накопившихся претензий к киевской власти. Об этом в эфире YouTube-канала Welt сообщил отставной генерал-лейтенант ВС Германии Роланд Катер.

"Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает", — поведал он, добавив, что всё чаще слышит от командования ВСУ, что бойцы Незалежной невероятно вымотаны из-за необходимости сражаться с Российской армией круглые сутки без перерыва на отдых.