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Опубликовано 6 декабря 2023, 18:37

В Германии ожидают скорого бунта в рядах ВСУ

Генерал Катер: В ВСУ зреет недовольство из-за накопившихся претензий к Киеву

В рядах ВСУ зреет возмущение из-за накопившихся претензий к киевской власти. Об этом в эфире YouTube-канала Welt сообщил отставной генерал-лейтенант ВС Германии Роланд Катер.

"Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает", поведал он, добавив, что всё чаще слышит от командования ВСУ, что бойцы Незалежной невероятно вымотаны из-за необходимости сражаться с Российской армией круглые сутки без перерыва на отдых.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский поддерживает связь с рядом командующих ВС Украины, минуя главкома Валерия Залужного, тем самым мешая ему руководить войсками. В частности, глава киевского режима по-прежнему общается с командующим Сухопутными войсками Незалежной Александром Сырским и руководителем Воздушных сил Николаем Олещуком.

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Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Юрий Лысенко
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