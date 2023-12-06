В Германии ожидают скорого бунта в рядах ВСУ
Генерал Катер: В ВСУ зреет недовольство из-за накопившихся претензий к Киеву
В рядах ВСУ зреет возмущение из-за накопившихся претензий к киевской власти. Об этом в эфире YouTube-канала Welt сообщил отставной генерал-лейтенант ВС Германии Роланд Катер.
"Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает", — поведал он, добавив, что всё чаще слышит от командования ВСУ, что бойцы Незалежной невероятно вымотаны из-за необходимости сражаться с Российской армией круглые сутки без перерыва на отдых.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский поддерживает связь с рядом командующих ВС Украины, минуя главкома Валерия Залужного, тем самым мешая ему руководить войсками. В частности, глава киевского режима по-прежнему общается с командующим Сухопутными войсками Незалежной Александром Сырским и руководителем Воздушных сил Николаем Олещуком.
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