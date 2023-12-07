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6 декабря, 22:02

"Вызывает озабоченность": Песков оценил возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС

Песков отметил усугубление ситуации в зоне боевых действий сектора Газа

Ситуация в секторе Газа пока вызывает глубокую обеспокоенность. Так прокомментировал возобновление военных действий между Израилем и ХАМАС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Видео © LIFE

"Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведёт к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в секторе Газа", — заявил представитель Кремля.

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Ранее в США раскрыли, когда закончится операция Израиля в секторе Газа. По мнению американских политиков, ЦАХАЛ завершит третью фазу наземной операции до января следующего года.

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Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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