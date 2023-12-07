"Вызывает озабоченность": Песков оценил возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС

Ситуация в секторе Газа пока вызывает глубокую обеспокоенность. Так прокомментировал возобновление военных действий между Израилем и ХАМАС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведёт к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в секторе Газа", — заявил представитель Кремля.