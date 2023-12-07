Страшное заболевание сделало фигуристку Ирину Слуцкую инвалидом

Титулованная российская фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что в 2022 году получила статус инвалида. Впрочем, проблемы со здоровьем не мешают спортсменке позитивно смотреть на жизнь. Об этом двукратная чемпионка мира рассказала на встрече со студентами Российского государственного социального университета.

Обладательница серебра и бронзы Олимпийских игр подчеркнула, что неутешительный диагноз — васкулит (воспаление стенок сосудов) — врачи поставили ей ещё 20 лет назад. Плохая новость не сказалась на спортивной карьере фигуристки, и она продолжила пополнять копилку медалей.

"Я до сих пор принимаю определённые препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, всё равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой", — поделилась со студентами Слуцкая.