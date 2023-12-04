Победителем премии #МЫВМЕСТЕ стал "диджей на коляске" из-под Пензы

В понедельник, 4 декабря, на Международной выставке-форуме "Россия" подвели итоги премии #МЫВМЕСТЕ, которая объединила волонтёров из более чем 40 государств и 89 регионов РФ: добровольцев, крупные НКО, социально ответственный бизнес, журналистов и блогеров. На церемонии награждения в том числе объявили победителя специальной номинации "Возможности без границ" — она отмечает инициативы людей с инвалидностью, формирующие культуру инклюзивного общества.

Лауреатом в ней стал Никита Спирин из Пензенской области — автор проекта школы диджеинга, хедлайнер инклюзивных фестивалей живой и электронной музыки "КвартаФест". Наградили его чемпион Европы и мира по кикбоксингу, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев, а также сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины — знаменитые чемпионки по художественной гимнастике, у которых 23 победы на чемпионатах мира на двоих.

Никита Спирин в 2021 году приехал из Нового Уренгоя в инклюзивное арт-поместье "Новые берега" в Пензенской области и стал его резидентом. Вместе с командой он проводит мастер-классы по диджеингу. Свой проект молодой человек презентовал ещё в 2022 году на одном из молодёжных форумов, в планах "диджея на коляске" создание собственного музыкального лейбла.

"Наш проект даёт возможность творить, развивать творческий потенциал, вдохновлять на многое. Меня переполняет чувство гордости и счастья. Это был очень долгий путь. На этом пути мы вдохновили много людей и вдохновим ещё больше. Благодарю всех, кто верил в меня", — приводит его слова пресс-служба премии #МЫВМЕСТЕ.

Благодаря победе Спирина включат в сообщество #МЫВМЕСТЕ и будут транслировать его проекты через сеть Добро.Центров. Кроме того, проект внесут в сервис по поиску практик для решения социально-экономических задач "АСИ Смартека". У диджея появится возможность объездить Россию, а также ему дадут курсы от проекта "Другое дело" и будут продвигать в СМИ.