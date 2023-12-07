Польский министр случайно встретил британский спецназ на Украине

Один из польских министров во время поездки на Украину в марте 2022 года натолкнулся на британский спецназ. Об этом сообщило издание Declassified UK со ссылкой на польского журналиста Збигнева Парафьяновича.

По его информации, чиновник передвигался по серой зоне между Киевом и Житомиром. Пройдя последний украинский блокпост, он услышал от солдат, что следовать дальше можно только на свой страх и риск.

"И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием", — цитирует министра Парафьянович.

Чиновник также утверждал, что там был и польский спецназ, отмечаемый в республике с начала конфликта. Издание направило письмо в Министерство обороны Британии, попросив прокомментировать эти сведения, но получило отказ.