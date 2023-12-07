Названы ежедневные продукты, вызывающие фиброз печени

Неправильное питание способно нанести серьёзный удар по здоровью печени, разрушив её клетки, предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Риск фиброза увеличивает не только регулярное употребление алкоголя, но и налегание на пищу с высоким содержанием животного жира, рассказала специалист в беседе с "Газетой.ru".

"К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд", — перечислила собеседница издания.

Ещё опасность для органа представляет сахар. Если часто налегать на сладкое, повышенный уровень глюкозы в крови приведёт к жировой болезни печени. Именно поэтому газировки, шоколад, соки и другие десерты не стоит часто добавлять в меню.

"Негативно сказаться на здоровье печени может и употребление консервов и полуфабрикатов, так как в этих продуктах содержится большое количество соли, консервантов и стабилизаторов", — подытожила Ломова.