Названы ежедневные продукты, вызывающие фиброз печени
Врач Ломова: Алкоголь и фастфуд повреждают клетки печени и приводят к фиброзу
Неправильное питание способно нанести серьёзный удар по здоровью печени, разрушив её клетки, предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Риск фиброза увеличивает не только регулярное употребление алкоголя, но и налегание на пищу с высоким содержанием животного жира, рассказала специалист в беседе с "Газетой.ru".
"К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд", — перечислила собеседница издания.
Ещё опасность для органа представляет сахар. Если часто налегать на сладкое, повышенный уровень глюкозы в крови приведёт к жировой болезни печени. Именно поэтому газировки, шоколад, соки и другие десерты не стоит часто добавлять в меню.
"Негативно сказаться на здоровье печени может и употребление консервов и полуфабрикатов, так как в этих продуктах содержится большое количество соли, консервантов и стабилизаторов", — подытожила Ломова.
А в преддверии новогодних праздников велик соблазн налечь на мандарины. В этом деле важно знать меру, иначе не избежать проблем с зубами и желудком, предупреждал Лайф ранее.
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