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7 декабря, 05:40

Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в Газу войска

Экс-губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост президента США Крис Кристи выразил готовность отправить военных в сектор Газа, чтобы освободить американских заложников. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

"Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой", — сказал он в ходе предвыборных дебатов в Таскалусе (штат Алабама).

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А ранее Лайф рассказывал, что в сектор Газа могут ввести международные миротворческие силы после окончания боевых действий. Идею об этом продвигают США и их европейские союзники. Они признают, что операцию будет довольно трудно воплотить в жизнь, учитывая, что и Израиль отнесётся к этому скептически. Однако даже обсуждение этой идеи способно подтолкнуть Тель-Авив к скорейшему завершению военной кампании.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Николь Вербер
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