Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в Газу войска

"Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой", — сказал он в ходе предвыборных дебатов в Таскалусе (штат Алабама).

А ранее Лайф рассказывал, что в сектор Газа могут ввести международные миротворческие силы после окончания боевых действий. Идею об этом продвигают США и их европейские союзники. Они признают, что операцию будет довольно трудно воплотить в жизнь, учитывая, что и Израиль отнесётся к этому скептически. Однако даже обсуждение этой идеи способно подтолкнуть Тель-Авив к скорейшему завершению военной кампании.