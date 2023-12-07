"Сумбур в головах": Политолог объяснил, почему Путин не стал "человеком года" по версии Time

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал Лайфу выбор "человека года" по версии американского журнала Time, куда был номинирован президент РФ Владимир Путин. Победительницей стала певица Тейлор Свифт, она обошла российского лидера, Си Цзиньпина и Барби.

"Я думаю, что от политики все устали, в том смысле, что никто не понимает, куда это дальше движется, — я имею в виду, сегодняшняя повестка, по крайней мере в Соединённых Штатах. Мы всё-таки говорим об американском журнале, что важно. И действительно, если посмотреть на других номинантов, кроме политиков, — Барби, ещё кто-то... То есть такие совершенно фантасмогоричные вещи, которые просто говорят о том, что там такой сумбур в головах", — заявил Лайфу эксперт.

По его словам, в американском обществе сейчас отсутствует консолидированное мнение. "Всё смешано и взболтано", считает Мартынов. К этому Соединённые Штаты привели современные американские власти, которых отличает инфантильная безответственность. Америкой управляет Байден-"маразматик", что вводит в какой-то ступор не только американское общество, но и часть общества глобального. Мнение в Штатах заменено каким-то компромиссом, подчеркнул собеседник Лайфа.

Эксперт также заметил, что на обложку номинировали Владимира Путина и многих других, однако Байдена решили в список не включать, "хотя вроде у него выборы".