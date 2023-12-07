В офисе Зеленского захотели организовать его встречу с Орбаном

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провёл телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Ермака, телефонный разговор касался возможного проведения встречи Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Обе стороны договорились выбрать удобную дату. Кроме того, Ермак обсудил с Сийярто тему "прогресса Украины по пути европейской интеграции".