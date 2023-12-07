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7 декабря, 08:03

В офисе Зеленского захотели организовать его встречу с Орбаном

Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о телефонном разговоре с Петером Сийярто

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провёл телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Ермака, телефонный разговор касался возможного проведения встречи Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Обе стороны договорились выбрать удобную дату. Кроме того, Ермак обсудил с Сийярто тему "прогресса Украины по пути европейской интеграции".

Из-за позиции Венгрии по Украине в ЕС может разгореться кризис, пишут СМИ

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Ранее Лайф писал, что в Венгрии прокомментировали недавний отказ киевского режима выпускать из страны экс-президента и лидера украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. По словам венгерского госсекретаря Золтана Ковача, этот факт говорит о неготовности Украины к членству в ЕС.

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ТАСС / AP / Omar Havana

Ян Поланин
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