В офисе Зеленского захотели организовать его встречу с Орбаном
Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о телефонном разговоре с Петером Сийярто
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провёл телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Ермака, телефонный разговор касался возможного проведения встречи Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Обе стороны договорились выбрать удобную дату. Кроме того, Ермак обсудил с Сийярто тему "прогресса Украины по пути европейской интеграции".
Ранее Лайф писал, что в Венгрии прокомментировали недавний отказ киевского режима выпускать из страны экс-президента и лидера украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. По словам венгерского госсекретаря Золтана Ковача, этот факт говорит о неготовности Украины к членству в ЕС.
ТАСС / AP / Omar Havana