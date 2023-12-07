Диетолог не поверила словам Улюкаева об улучшении здоровья при приёме тюремной пищи
Диетолог Соломатина усомнилась, что "тюремная диета" может укреплять здоровье
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Врач-диетолог Елена Соломатина не согласилась с мнением экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева о том, что еда в российских тюрьмах укрепляет здоровье. В беседе с Лайфом она отметила, что исправительные учреждения — это всё-таки не санаторий.
По словам эксперта, если человек имел проблемы с алкоголем или чрезмерным потреблением сладкого и жирного, такая "тюремная диета" действительно могла оказать положительное влияние на здоровье, однако лишь при условии, что человек добавлял в рацион витамины и другую здоровую еду, в том числе овощи и фрукты.
"Поэтому в таких условиях, да, состояние может быть несколько улучшено, если нужно было человеку похудеть и это было связано с каким-то диабетом, возможно, атеросклерозом", — подчеркнула диетолог.
И в данном случае диета, пусть даже тюремная, но, скорее всего, она была обогащена ещё другими компонентами пищи полезными, могла даже пойти на пользу.
Диетолог Елена Соломатина.
Напомним, ранее бывший министр экономического развития (2013–2016) Алексей Улюкаев разрекламировал русские тюрьмы за пользу для здоровья. Он рассказал, что во время отбывания срока сбросил лишние килограммы и стал намного лучше себя чувствовать, отметив, что отсутствие алкоголя и джетлагов, чёткий распорядок дня и восьмичасовой сон благотворно влияют на здоровье.