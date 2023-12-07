Диетолог не поверила словам Улюкаева об улучшении здоровья при приёме тюремной пищи

Врач-диетолог Елена Соломатина не согласилась с мнением экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева о том, что еда в российских тюрьмах укрепляет здоровье. В беседе с Лайфом она отметила, что исправительные учреждения — это всё-таки не санаторий.

По словам эксперта, если человек имел проблемы с алкоголем или чрезмерным потреблением сладкого и жирного, такая "тюремная диета" действительно могла оказать положительное влияние на здоровье, однако лишь при условии, что человек добавлял в рацион витамины и другую здоровую еду, в том числе овощи и фрукты.

"Поэтому в таких условиях, да, состояние может быть несколько улучшено, если нужно было человеку похудеть и это было связано с каким-то диабетом, возможно, атеросклерозом", — подчеркнула диетолог.

И в данном случае диета, пусть даже тюремная, но, скорее всего, она была обогащена ещё другими компонентами пищи полезными, могла даже пойти на пользу. Диетолог Елена Соломатина.