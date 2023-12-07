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7 декабря, 08:39

В Москве открыли мемориальную доску в честь пьесы "Горе от ума" Грибоедова

<p>Открытие мемориальной доски в Москве в честь пьесы "Горе от ума" Грибоедова. Обложка © <a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АиФ</a> / Игорь Харитонов </p>

Открытие мемориальной доски в Москве в честь пьесы "Горе от ума" Грибоедова. Обложка © АиФ / Игорь Харитонов

В центре Москвы открылась информационная мемориальная доска в память о комедии "Горе от ума" известного русского писателя Александра Грибоедова. Инициатором стал aif.ru.

В Москве открыли мемориальную доску в честь пьесы "Горе от ума" Грибоедова. Видео © t.me / Аргументы и Факты — АиФ.ru

Памятник появился на фасаде исторического здания, в котором располагается штаб-квартира издательского дома АиФ. В период с 20 сентября 1823 г. по 29 мая 1824 г. Грибоедов жил и работал в доме 42 на Мясницкой улице, который и решило увековечить издание. За время своего пребывания в особняке писатель достиг больше всего творческих успехов и впервые публично прочёл своё произведение.

Теперь здание украшает барельеф, на котором изображены герои пьесы "Горе от ума". Его автором стал советский и российский скульптор, педагог, профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков.

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Ранее Лайф рассказывал о планах петербургских властей установить памятный знак в честь героя Великой Отечественной войны Михаила Боброва в сквере на пересечении улицы Красного Курсанта и Петровского переулка в Северной столице. В годы ВОВ герой сразился с захватчиками в тылу противника, организовал маскировку золочёных шпилей соборов блокадного Ленинграда и дал отпор элитному подразделению немецких альпинистов "Эдельвейс" на Кавказе.

Николь Вербер
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