В центре Москвы открылась информационная мемориальная доска в память о комедии "Горе от ума" известного русского писателя Александра Грибоедова. Инициатором стал aif.ru.

В Москве открыли мемориальную доску в честь пьесы "Горе от ума" Грибоедова. Видео © t.me / Аргументы и Факты — АиФ.ru

Памятник появился на фасаде исторического здания, в котором располагается штаб-квартира издательского дома АиФ. В период с 20 сентября 1823 г. по 29 мая 1824 г. Грибоедов жил и работал в доме 42 на Мясницкой улице, который и решило увековечить издание. За время своего пребывания в особняке писатель достиг больше всего творческих успехов и впервые публично прочёл своё произведение.

Теперь здание украшает барельеф, на котором изображены герои пьесы "Горе от ума". Его автором стал советский и российский скульптор, педагог, профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков.