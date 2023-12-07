20 ученикам стало плохо после распыления антисептика в московской школе

20 учеников московской школы пострадали после использования антисептика. Об этом сообщает SHOT.

Антисептик LP Care Bubble Gum, на который у детей начилась аллергия. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в школе № 1286, расположенной на бульваре Яна Райниса в районе Северное Тушино. Второклассница принесла на уроки антисептик LP Care Bubble Gum и дала другим ученикам обработать руки, однако уже через несколько минут им стало плохо — пошла аллергическая реакция и начались головные боли с кашлем.

Сейчас на месте работают экстренные службы, сотрудники скорой помощи осматривают пострадавших школьников, семеро жалуются на покраснения кожи. Помещения проветрили, однако специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ.