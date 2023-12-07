20 ученикам стало плохо после распыления антисептика в московской школе
20 учеников пострадали после использования антисептика в школе в Москве
20 учеников московской школы пострадали после использования антисептика. Об этом сообщает SHOT.
Антисептик LP Care Bubble Gum, на который у детей начилась аллергия. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в школе № 1286, расположенной на бульваре Яна Райниса в районе Северное Тушино. Второклассница принесла на уроки антисептик LP Care Bubble Gum и дала другим ученикам обработать руки, однако уже через несколько минут им стало плохо — пошла аллергическая реакция и начались головные боли с кашлем.
Сейчас на месте работают экстренные службы, сотрудники скорой помощи осматривают пострадавших школьников, семеро жалуются на покраснения кожи. Помещения проветрили, однако специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ.
Ранее Лайф рассказывал о массовом отравлении школьников в Кировской области. 16 детей из СОШ имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино были госпитализированы после обеда в школьной столовой. Оказалось, что её работники нарушили технологии при приготовлении. Теперь полиция и Роспотребнадзор проводят проверку.
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