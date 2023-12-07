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7 декабря, 10:04

Зеленский уволил своего представителя в Раде

Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Фёдора Вениславского

Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Фёдора Вениславского. Об этом сообщается на его сайте.

"Освободить Вениславского Фёдора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", — отмечается в тексте указа, однако причины увольнения остаются неизвестны.

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А недавно на Украине прогремел очередной коррупционный скандал, в результате чего было уволено руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) — в отставку ушли председатель Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора. На них завели дело о присвоении бюджетных средств на сумму 62 миллиона гривен (более 1,7 миллиона долларов, свыше 150 миллионов рублей) при закупке оборудования и программного обеспечения.

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president.gov.ua

Николь Вербер
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