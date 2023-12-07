Зеленский уволил своего представителя в Раде

Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Фёдора Вениславского. Об этом сообщается на его сайте.

А недавно на Украине прогремел очередной коррупционный скандал, в результате чего было уволено руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) — в отставку ушли председатель Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора. На них завели дело о присвоении бюджетных средств на сумму 62 миллиона гривен (более 1,7 миллиона долларов, свыше 150 миллионов рублей) при закупке оборудования и программного обеспечения.