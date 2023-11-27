Политолог объяснил, почему Зеленский не может уволить Залужного
Политолог Жарихин: Зеленский заинтересован в уходе Залужного, но решают США
Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / Nils Petter Nilsson, © Getty Images / Alexey Furman
Вашингтон заинтересован в кандидатуре главкома ВСУ Валерия Залужного, так как его приход к власти сдержит Владимира Зеленского от необдуманных решений и заявлений. Последний же хочет отставки главы Вооружённых сил Украины, ведь тот стал для него политическим оппонентом, который создаёт свою команду. Об этом заявил политолог Владимир Жарихин.
"Зеленский не может отправить Залужного в отставку, сделать это способен только [американский лидер Джо] Байден. И если Штаты захотят сохранить Залужного во главе армии, то он будет оставаться там, как бы команда Зеленского ни нагнетала обстановку. Решение принимается в Вашингтоне", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, на Западе Залужного воспринимают как противовес Зеленскому, который стал "своевольничать". Политолог уверен: Зеленский понял, что, если будет и дальше так себя вести, его заменят.
Как сообщал Лайф, ранее заместитель главы комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. По словам парламентария, у военных нет никаких идей, а все их предложения сводятся к просьбам дать больше людей.
Напомним, Зеленский публично наехал на Залужного и призвал его бросить политику. Конфликт между ними вышел в публичное поле после того, как Залужный в интервью западным СМИ признался, что боевые действия на Украине зашли в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с этой позицией и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Чистяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате в свой день рождения.