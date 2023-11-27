Политолог объяснил, почему Зеленский не может уволить Залужного

Вашингтон заинтересован в кандидатуре главкома ВСУ Валерия Залужного, так как его приход к власти сдержит Владимира Зеленского от необдуманных решений и заявлений. Последний же хочет отставки главы Вооружённых сил Украины, ведь тот стал для него политическим оппонентом, который создаёт свою команду. Об этом заявил политолог Владимир Жарихин.

"Зеленский не может отправить Залужного в отставку, сделать это способен только [американский лидер Джо] Байден. И если Штаты захотят сохранить Залужного во главе армии, то он будет оставаться там, как бы команда Зеленского ни нагнетала обстановку. Решение принимается в Вашингтоне", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, на Западе Залужного воспринимают как противовес Зеленскому, который стал "своевольничать". Политолог уверен: Зеленский понял, что, если будет и дальше так себя вести, его заменят.