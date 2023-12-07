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7 декабря, 10:18
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Решетников: Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда

Решетников заявил о снижении производительности труда из-за тысяч охранников

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников увидел причину снижения производительности труда в работе тысяч охранников и бухгалтеров. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме "День производительности труда и наставничества".

По его словам, занятость большого количества работников, трудоустроенных в сферах охраны и бухгалтерии, является непроизводительной. Он призвал решить эту проблему, которая в РФ имеет приоритетный характер.

"Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Всё то, что с точки зрения экономики создаёт непроизводительную занятость, — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно всё заменить камерами, вывести всё в один центр наблюдений и через это контролировать", — заявил Решетников.

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Ранее Лайф писал, что основной проблемой российской экономики стали дефицит рабочей силы и нехватка денег. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что рост экономики будет положительный, однако темпы роста пока снижены.

Обложка ©

Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

Ян Поланин
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