Решетников: Чрезмерное количество охранников и бухгалтеров снижает производительность труда

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников увидел причину снижения производительности труда в работе тысяч охранников и бухгалтеров. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме "День производительности труда и наставничества".

По его словам, занятость большого количества работников, трудоустроенных в сферах охраны и бухгалтерии, является непроизводительной. Он призвал решить эту проблему, которая в РФ имеет приоритетный характер.

"Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Всё то, что с точки зрения экономики создаёт непроизводительную занятость, — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно всё заменить камерами, вывести всё в один центр наблюдений и через это контролировать", — заявил Решетников.