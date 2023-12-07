Иудеев России поздравили с Ханукой главы еврейских общин

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич пожелал иудеям в праздник Ханука больше светлых дней и благополучия во всём мире. Он отметил, что мудрецы основали праздник в память о чуде.

"Поскольку Ханука — это праздник света, все желают друг другу, чтобы было как можно больше светлых дней в жизни, а также благополучия во всём мире. Ханука — это благодарение Всевышнему за то, что он совершил такое чудо", — рассказал Шаевич.

Хануку, в отличие от других иудейских праздников, принято отмечать с размахом, рассказал президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он отметил, что праздник так популярен из-за близости к Рождеству, а также добавил, что в этот особенный день в общинах готовят блюда в масле. Например, европейские евреи делают на Хануку картофельные блины, которые называются латкес.

"Евреи Северной Африки жарили во фритюре пончики с начинкой красного цвета, символизирующие горящий сосуд с маслом. Эта традиция распространилась по всему еврейскому миру. В современном Израиле пекарни соревнуются, стремясь произвести суфганийот на самый изощрённый вкус", — отметил президент фонда СТМЭГИ в беседе с РИА "Новости".

Захарьяев рассказал, что в праздник принято совершать добрые дела. Детям дарят небольшие подарки. По традиции на Хануку они играют в дрейдл — четырёхгранный волчок, на котором написаны буквы, составляющие фразу "Чудо великое свершилось там". По одной из легенд, такое развлечение придумали родители для своих детей, чтобы те не засыпали до вечернего зажжения ханукальных свечей, добавил президент фонда.