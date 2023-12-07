Россиянам объяснили, что грозит за неубранный с крыши частного дома снег Юрист Коломийцев заявил, что собственник дома не отвечает за снег на крыше 7 декабря, 11:39 Shutterstock

Собственника частного дома невозможно привлечь к ответственности за неубранный с крыши снег, падение которого вряд ли нанесёт соседям ущерб. Об этом рассказал aif.ru Сергей Коломийцев.

По его словам, если же снег падает на соседний участок и приводит к повреждению чужого имущества, то тут речь идёт о неправильном расположении дома и нарушении свода правил "СП 53.13330.2019. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения". Постройка должна стоять на удалении трёх метров от забора, напомнил эксперт.

"Если таковое расстояние нарушено, то сосед вправе требовать переноса дома на положенную законом величину. Более того, если крыша вашего дома нависла над соседним участком, то это может быть расценено как нарушение границ", — добавил он.

Коломийцев уточнил, что подобное отступление от правил при строительстве дома может обернуться собственнику штрафом в размере до 1,5% от кадастровой стоимости участка, а это минимум 5 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что те, кто привык воровать снег с чужого участка, как и подбрасывать его, могут столкнуться с проблемами с законом. Особенно если было повреждено чужое имущество.

Авторы Татьяна Миссуми