Тайский Новый год вошёл в список наследия ЮНЕСКО

Праздник Сонгкран — традиционный тайский Новый год, внесён в список ЮНЕСКО как объект нематериального культурного наследия человечества, сообщили в МИД Таиланда.

"6 декабря 2023 года 18-я сессия межправительственного Комитета по сохранению нематериального культурного наследия приняла решение о включении Сонгкрана в Таиланде в список объектов нематериального культурного наследия в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО о сохранении нематериального культурного наследия человечества", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, нематериальным наследием были признаны тайский театр "Кхон", традиционный массаж и южнотаиландский театр танца "Нора".

Таиланд подал заявку на внесение Сонгкрана в список объектов ЮНЕСКО ещё в 2020 году. Праздник является наступлением Нового года по тайскому солнечному календарю. Он отмечается 13, 14 и 15 апреля. 15-е — первый день Нового года тайской эры. Название праздника означает "переход", означая переход солнца в другой знак зодиака.