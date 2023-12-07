Международный день гражданской авиации, День Эрмитажа, Екатерина-санница: Праздники и приметы 7 декабря Сегодня, 7 декабря 2023 года, в России отмечаются сразу два праздника, посвящённые авиации, и оба профессиональные. Также это особый день для уникального российского музея и одного из регионов нашей огромной страны. 6 декабря, 21:01 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Международный день гражданской авиации

7 декабря в России и других странах отмечается праздник воздушного транспорта — Международный день гражданской авиации. Несколько фактов о нём: Это интернациональный официальный праздник.

Инициатор — Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО).

С 1994 года отмечается в фиксированную дату — 7 декабря.

Цель — привлечь внимание к важности гражданской авиации для современного мира.

Решение отмечать Международный день гражданской авиации было принято ИКАО в 1992 году. Дата была выбрана в честь 50-й годовщины подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944). Этот документ установил основные принципы международных авиаперевозок. В 1996 году Международный день гражданской авиации был установлен одним из праздничных дней ООН.

ИКАО как специализированная структура ООН была создана в 1944 году. Её цель — добиваться безопасности, регулярности и экономической эффективности международных воздушных сообщений. Россия является участницей ИКАО с 1970 года с учётом преемственности членства СССР.

Для нашей страны с её огромной территорией гражданская авиация играет особую роль. На то, чтобы наземным транспортом добраться из одного конца России в другой, может уйти более недели. К тому же 60% территории РФ относится к районам, в которые можно добраться только самолётом или вертолётом.

Увы, сегодняшний праздник российская авиатранспортная отрасль встречает под беспрецедентным санкционным давлением. Закрыто для полётов воздушное пространство западных стран, расторгнуты договоры о лизинге сотен лайнеров. С другой стороны, для отечественной отрасли это открывает новые возможности. Так, запущены или ускорены программы по выпуску отечественных пассажирских самолётов взамен западным.

День инженерно-авиационной службы ВКС России

7 декабря отмечается День инженерно-авиационной службы ВКС России. Фото © Минобороны РФ

7 декабря в России отмечается ещё один праздник, связанный с авиацией, но уже военной. Это День инженерно-авиационной службы ВКС РФ. Рассказываем о нём: Это российский неофициальный профессиональный праздник.

Ежегодно отмечается 7 декабря, по календарю не сдвигается.

Приурочен к дате создания данной службы более 100 лет назад.

Празднуется в профессиональной среде.

День инженерно-авиационной службы ВКС России отсылает нас к событиям 1916 года, когда военная авиация ещё только зарождалась. В 1916 году 7 декабря в Русской императорской армии была создана отдельная служба военных авиационных техников, получившая первоначально название технико-эксплуатационной. Этот день теперь считается профессиональным праздником таких специалистов.

Сейчас в Воздушно-космических силах России действует структура под названием Инженерно-авиационная служба (ИАС). Её задача — поддержание самолётов и вертолётов ВКС в исправном состоянии, их подготовка к полётам. Над этим ежедневно трудится большое количество инженеров, техников и механиков. Особенно много работы у них сейчас, во время специальной военной операции. Подготовка офицеров ИАС проводится в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже.

День Эрмитажа

7 декабря отмечается День Эрмитажа. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

7 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из крупнейших и самых известных музеев в мире, — День Эрмитажа: Это российский неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 7 декабря.

Приурочен к дате основания учреждения Екатериной II.

Традиционно в Петербурге в этот день проходят посвящённые музею праздничные мероприятия.

Расположенный в Санкт-Петербурге Государственный Эрмитаж — это один из величайших художественных музеев мира. Основан он был 7 декабря 1764 года. Екатерина II приобрела у берлинского купца Иоганна Эрнста Гоцковского коллекцию картин, собранную им для прусского короля Фридриха II. Собрание насчитывало 225 произведений, главным образом кисти фламандских и голландских мастеров.

Сначала их разместили в апартаментах Зимнего дворца, получивших французское название Эрмитаж ("место уединения"). Со временем коллекция увеличилась, и в 1842–1851 годах для её размещения было построено здание по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце — Новый Эрмитаж. Он был открыт в 1852 году. На сегодняшний день фонды, экспозиции, музейные отделы и службы Эрмитажа размещены в десяти зданиях. В музее более трёх миллионов экспонатов. Ежегодно его посещает примерно столько же человек.

В этом году в честь праздника на Дворцовой площади состоится грандиозное 3D-мэппинг-шоу. Под световое представление будут задействованы фасады Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса. Праздничная программа будет включать также финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна света".

День образования Оренбургской области

7 декабря отмечается День образования Оренбургской области. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

7 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из регионов нашей страны, — День образования Оренбургской области. Рассказываем о нём: Это региональный памятный день.

Каждый год отмечается 7 декабря, по календарю не смещается.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Оренбургская область в современных административно-территориальных границах была основана 89 лет назад — 7 декабря 1934 года. В тот день президиум ВЦИК принял постановление "О разделении Средне-Волжского края". Исторически области предшествовала Оренбургская губерния, которая была образована указом императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. В советское время регион успел сменить название и стать Чкаловской областью, но это было временно — с 1938 по 1957 год.

Сегодня Оренбургская область — это один из крупнейших регионов России. Там хорошо развиты сельское хозяйство, газовый, нефтяной, энергетический, металлургический и машиностроительный комплексы. Этот субъект РФ входит в состав Приволжского федерального округа и Уральского экономического района. Административный центр — город Оренбург.

Приметы 7 декабря

Катерина-санница

7 декабря Русская православная церковь чтит память святой мученицы Екатерины Александрийской. Жила она в IV веке и была дочерью правителя Александрии. Услышав однажды проповедь старца-христианина, Екатерина приняла крещение. Однажды в Александрию прибыл император Максимиан, который славился жестокостью по отношению к христианам. Девушку возмутил обряд жертвоприношения, посвящённый его визиту. Император предложил ей отречься от веры, а когда она отказалась, приказал пытать, а затем казнить.

На Руси этот день называли Екатерина-санница. Связано это было с традицией окончательно отказываться от телеги и переходить на зимний вид транспорта. Если погода позволяла, коней запрягали в сани и устраивали катания по селу. Первыми пассажирами должны были стать молодожёны. Считалось, что шуметь и праздновать в этот день нельзя: придётся до конца года плакать. Лишнего себе нельзя было позволять и в еде: Рождественский пост в разгаре.

Солнечный день — к суровой зиме.

Звёздное небо — к снегопаду.

Потепление на Екатерину — морозов до Дня Варвары (17 декабря) не ждать.

Снег падает на сухую землю — к плохому урожаю.

Именинники 7 декабря

7 декабря может отмечать именины российская актриса Екатерина Климова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 7 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Алексей;

Григорий;

Евгений;

Екатерина;

Иван;

Марк;

Михаил. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев