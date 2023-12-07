Драпеко: Нельзя допускать к госфинансированию артистов с антироссийской позицией

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась с тем, что артистов с антироссийской позицией не стоит допускать к госфинансированию.

"У нас, действительно, такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств", — заявила депутат в беседе с RТ.

Драпеко отметила, что поддержит такую меру, если она будет поднята на обсуждение.