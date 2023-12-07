Драпеко: Нельзя допускать к госфинансированию артистов с антироссийской позицией
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась с тем, что артистов с антироссийской позицией не стоит допускать к госфинансированию.
"У нас, действительно, такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств", — заявила депутат в беседе с RТ.
Драпеко отметила, что поддержит такую меру, если она будет поднята на обсуждение.
Ранее Лайф писал, что депутат Свинцов предложил ввести специальный налог для возвращающихся артистов. К тем же, кто осудил СВО, но затем передумал, Свинцов предлагает применить "сингапурский метод": выпороть плетью на Красной площади.
ТАСС / Пётр Ковалёв