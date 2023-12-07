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Опубликовано 7 декабря 2023, 14:16

Драпеко: Нельзя допускать к госфинансированию артистов с антироссийской позицией

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко согласилась с тем, что артистов с антироссийской позицией не стоит допускать к госфинансированию.

"У нас, действительно, такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств", — заявила депутат в беседе с RТ.

Драпеко отметила, что поддержит такую меру, если она будет поднята на обсуждение.

Путин: Критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа
Путин: Критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа

Ранее Лайф писал, что депутат Свинцов предложил ввести специальный налог для возвращающихся артистов. К тем же, кто осудил СВО, но затем передумал, Свинцов предлагает применить "сингапурский метод": выпороть плетью на Красной площади.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Ян Поланин
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