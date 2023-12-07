Песков оценил предложение главы "Балтики" национализировать пивоваренную компанию

"Пока без комментариев. Каждый конкретный случай уникален и подлежит тщательному рассмотрению в Правительстве и аппарате президента, но главным образом в Правительстве", — сказал он журналистам.

Напомним, ранее президент "Балтики" Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию. Он отметил, что фирма оказалась в затруднительном положении, при том что её бывший владелец — Carlsberg Group — отверг российские предложения о подписании соглашения как в части "финансовых расчётов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".