Песков оценил предложение главы "Балтики" национализировать пивоваренную компанию
Песков переадресовал Правительству вопрос о национализации "Балтики"
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы пивоваренной компании "Балтика" запустить процесс национализации завода.
"Пока без комментариев. Каждый конкретный случай уникален и подлежит тщательному рассмотрению в Правительстве и аппарате президента, но главным образом в Правительстве", — сказал он журналистам.
Напомним, ранее президент "Балтики" Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию. Он отметил, что фирма оказалась в затруднительном положении, при том что её бывший владелец — Carlsberg Group — отверг российские предложения о подписании соглашения как в части "финансовых расчётов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".
LIFE / Павел Баранов