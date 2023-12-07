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7 декабря, 11:29

Песков оценил предложение главы "Балтики" национализировать пивоваренную компанию

Песков переадресовал Правительству вопрос о национализации "Балтики"

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы пивоваренной компании "Балтика" запустить процесс национализации завода.

"Пока без комментариев. Каждый конкретный случай уникален и подлежит тщательному рассмотрению в Правительстве и аппарате президента, но главным образом в Правительстве", — сказал он журналистам.

Экс-руководителям компании "Балтика" предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-руководителям компании "Балтика" предъявили обвинение в мошенничестве

Напомним, ранее президент "Балтики" Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию. Он отметил, что фирма оказалась в затруднительном положении, при том что её бывший владелец — Carlsberg Group — отверг российские предложения о подписании соглашения как в части "финансовых расчётов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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