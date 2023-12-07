Песков объявил США локомотивом поощрения украинцев на войну

"Здесь трудно сказать, но, естественно, Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну", — заявил Песков.

А ранее Лайф рассказывал, что США выделили для Украины новый пакет военной помощи общей суммой на 175 миллионов долларов. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сразу предупредил, что он может стать последним, если Конгресс не даст добро на продолжение финансирования.