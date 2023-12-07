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7 декабря, 11:27

Песков объявил США локомотивом поощрения украинцев на войну

<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США поощряют Украину на продолжение конфликта. Представитель Кремля назвал страну локомотивом.

"Здесь трудно сказать, но, естественно, Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну", заявил Песков.

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А ранее Лайф рассказывал, что США выделили для Украины новый пакет военной помощи общей суммой на 175 миллионов долларов. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сразу предупредил, что он может стать последним, если Конгресс не даст добро на продолжение финансирования.

Александра Мышляева
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