Российские войска лишили ВСУ десятков солдат и двух "Гвоздик" на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Запорожском направлении
Украинские войска за последние сутки потеряли до 60 солдат на Запорожском направлении. Кроме того, ВСУ остались без двух самоходных установок "Гвоздика". Об этом сообщили в рамках ежедневного брифинга Минобороны РФ.
По данным ведомства, сделать это удалось благодаря слаженной работе российских подразделений, авиации и артиллерии, которые отработали по скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ, располагавшейся неподалёку от населённого пункта Работино.
"Потери противника составили до 60 военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 27 украинских беспилотников и бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25.
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