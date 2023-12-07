Российские войска лишили ВСУ десятков солдат и двух "Гвоздик" на Запорожском направлении

Украинские войска за последние сутки потеряли до 60 солдат на Запорожском направлении. Кроме того, ВСУ остались без двух самоходных установок "Гвоздика". Об этом сообщили в рамках ежедневного брифинга Минобороны РФ.

По данным ведомства, сделать это удалось благодаря слаженной работе российских подразделений, авиации и артиллерии, которые отработали по скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ, располагавшейся неподалёку от населённого пункта Работино.

"Потери противника составили до 60 военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — говорится в сообщении министерства.