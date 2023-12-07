Российские средства ПВО собрали "урожай" из 27 беспилотников и самолёта Су-25
Минобороны РФ сообщило о 27 сбитых украинских дронах и самолёте Су-25
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 27 украинских беспилотников и бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25. Об этом сообщили журналистам на брифинге в четверг, 7 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.
Штурмовик, по данным ведомства, был сбит в районе населённого пункта Весёлая Гора, что в ДНР.
"Кроме того, уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Маньковка (ЛНР), Горловка и Соледар (ДНР)", — проинформировали в министерстве.
А ранее Лайф сообщал, что казаки в зоне СВО сбили 34 украинских беспилотника за сутки. Речь идёт о бойцах 6-й казачьей бригады имени Матвея Платова. Напомним, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы работают по всей линии фронта, дезориентируя дроны противника. Особенно заметно это на примере БПЛА типа "Баба-яга", которые снабжены системой навигации Starlink и переносят до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 километров.
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