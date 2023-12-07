Российские средства ПВО собрали "урожай" из 27 беспилотников и самолёта Су-25

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 27 украинских беспилотников и бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25. Об этом сообщили журналистам на брифинге в четверг, 7 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

Штурмовик, по данным ведомства, был сбит в районе населённого пункта Весёлая Гора, что в ДНР.

"Кроме того, уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Маньковка (ЛНР), Горловка и Соледар (ДНР)", — проинформировали в министерстве.