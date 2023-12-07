ВСУ предприняли две атаки у Клещеевки и были отброшены назад, потеряв до 175 бойцов

За минувшие сутки ВС РФ на Донецком направлении отбили две атаки штурмовых групп ВСУ у Клещеевки. Противник в этих атаках потерял до 175 человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки ДНР. Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", — сказано в публикации ведомства.

Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцам Российской армии удалось поразить САУ М109 Paladin производства США, две САУ "Акация", САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также артиллерийское орудие М119 производства США.