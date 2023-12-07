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7 декабря, 11:49

ВСУ предприняли две атаки у Клещеевки и были отброшены назад, потеряв до 175 бойцов

Минобороны: ВСУ потеряли до 175 человек на Донецком направлении

За минувшие сутки ВС РФ на Донецком направлении отбили две атаки штурмовых групп ВСУ у Клещеевки. Противник в этих атаках потерял до 175 человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки ДНР. Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", сказано в публикации ведомства.

Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцам Российской армии удалось поразить САУ М109 Paladin производства США, две САУ "Акация", САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также артиллерийское орудие М119 производства США.

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А вчера в Минобороны России сообщили о том, что ВС РФ на Купянском направлении отбили пять атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области у озера Лиман. В безуспешных попытках прорвать российскую оборону противник потерял до 140 человек личного состава.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Юрий Лысенко
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