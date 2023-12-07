Путин: Далеко не все страны поддаются на "цыканье зубами" со стороны Запада

В мире сформирован целый ряд стран, которые отстаивают свои национальные интересы и не поддаются давлению со стороны Запада. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашёптывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причём мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами", — с удовлетворением отметил российский лидер.