Президент России Владимир Путин сменил посла в Южной Корее. Глава государства отправил в отставку Андрея Кулика и назначил на должность Георгия Зиновьева, говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", — отмечается в тексте указа российского лидера.