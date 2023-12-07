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7 декабря, 12:33

Путин сменил посла в Южной Корее

Путин назначил Георгия Зиновьева новым послом в Южной Корее

Президент России Владимир Путин сменил посла в Южной Корее. Глава государства отправил в отставку Андрея Кулика и назначил на должность Георгия Зиновьева, говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", — отмечается в тексте указа российского лидера.

Путин: Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается

Путин: Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается

Ранее Лайф писал, что глава государства отстранил Александра Шульгина и назначил на должность нового посла в Нидерландах Владимира Тарабрина. Владимир Путин также сделал его постпредом страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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