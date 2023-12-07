Путин сменил посла в Южной Корее
Путин назначил Георгия Зиновьева новым послом в Южной Корее
Президент России Владимир Путин сменил посла в Южной Корее. Глава государства отправил в отставку Андрея Кулика и назначил на должность Георгия Зиновьева, говорится на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", — отмечается в тексте указа российского лидера.
Ранее Лайф писал, что глава государства отстранил Александра Шульгина и назначил на должность нового посла в Нидерландах Владимира Тарабрина. Владимир Путин также сделал его постпредом страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Kremlin.ru