Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 12:26

Путин: Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается

<p>Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!" Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!" Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Российский рынок должен быть открытым и конкурентным, так как в этом залог роста всей экономики, заявил в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". Он отметил, что РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается.

"Что хочу подчеркнуть. Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Ни от кого", — сказал Путин.

Путин заявил о смене прежней модели глобализации

Путин заявил о смене прежней модели глобализации

Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно говорил о нарастающем кризисе, в результате которого однополярную систему сменит новый миропорядок. Его президент считает более справедливым и демократичным. Российский лидер подчеркнул, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров