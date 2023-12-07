Путин: Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается
Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!" Обложка © LIFE / Андрей Тишин
Российский рынок должен быть открытым и конкурентным, так как в этом залог роста всей экономики, заявил в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". Он отметил, что РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается.
"Что хочу подчеркнуть. Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Ни от кого", — сказал Путин.
Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно говорил о нарастающем кризисе, в результате которого однополярную систему сменит новый миропорядок. Его президент считает более справедливым и демократичным. Российский лидер подчеркнул, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.