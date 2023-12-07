Путин: Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается

Российский рынок должен быть открытым и конкурентным, так как в этом залог роста всей экономики, заявил в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". Он отметил, что РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается.

"Что хочу подчеркнуть. Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Ни от кого", — сказал Путин.