Мишустин: Кабмин РФ запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск новой программы, в рамках которой власти окажут дополнительную поддержку крупным инвестпроектам в условиях санкций.

"По поручению президента мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета", — сказал он на заседании кабмина.

Так, программа предполагает повышение доступности заёмного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от одного до 20 миллиардов рублей. Для этого институт развития ВЭБ.РФ начнёт по упрощённой схеме предоставлять компаниям поручительства. По словам Мишустина, их совокупный объём может составить 200 миллиардов рублей.