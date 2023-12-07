Врач предупредил о риске диабета, гипертонии и инфаркта из-за дневной сонливости

Чрезмерная сонливость может говорить о разных заболеваниях, вялость в течение дня могут вызывать апноэ, синдром хронической усталости, анемия, заболевания щитовидной железы и депрессия. Об этом предупредил врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с "Вечерней Москвой".

Если сонливость не покидает продолжительное время, Лаврищев советует обратиться к врачу. Тот назначит специальные тесты, которые выявят точную причину. Специалист пояснил, что храпящим людям нужно идти к сомнологу, чтобы при помощи респираторного мониторирования проанализировать сон и выявить остановку дыхания во сне, чтобы назначить лечение.

Сонливость может стать причиной для более серьёзных болезней: ожирения, диабета, гипертонии, инфаркта и инсульта, предупреждает врач. Для начала он призывает убедиться в правильности режима сна. В комнате должно быть тихо и темно, а ложиться нужно в одно и то же время. Если эти условия соблюдены, а вялость не уходит, стоит обратиться ĸ терапевту и обсудить возможные проблемы.

"Если по результатам обследования не удалось получить внятных ответов, обязательно пройдите скрининг тревоги и депрессии у терапевта, невролога, а ещё лучше у врача-психиатра. Последнее особенно актуально для людей, которые пьют перед сном алкоголь, чтобы лучше спать", — отметил Лаврищев.

А вот кофе врач пить разрешил, но в разумных количествах. Он отметил, что приём до трёх чашек в день не влияет на сон, но если превысить норму, то последствия не заставят себя долго ждать.