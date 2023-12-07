Врач объяснила, как спасти от осложнений сердце и почки при тонзиллите

Хроническим тонзиллитом называют болезнь, которая характеризуется воспалением миндалин, не проходящем в течение долгого времени. О том, как своевременно выявить этот неприятный недуг и какими осложнениями он чреват, рассказала врач-оториноларинголог Ирина Воронцова.

Есть пять основных признаков хронического тонзиллита, объяснила медик в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург". Однако среди них есть самый главный в вопросе диагностирования заболевания — белые вкрапления в миндалинах, или казеос, который с большой вероятностью свидетельствует о хроническом тонзиллите.

При этом недуге осложнения могут сказаться на сердце, почках и суставах, отметила врач. Для предупреждения негативных последствий, больных в первую очередь отправляют к кардиологу, а также на сдачу анализов мочи и крови. При этом, хронический тонзиллит не даёт осложнений просто так, для них тоже должны быть причины. Одной из таких является стрептококковая инфекция. Во избежания серьёзных проблем со здоровьем, важно не пропускать обследования, которые назначают врачи.

В то же время, показания к операции по удалению миндалин появляются крайне редко, добавила оториноларинголог. Потребность в этом может появиться, если пациент регулярно болеет ангиной из-за паратонзиллярного абсцесса. При этом перед удалением должна быть проверена функция миндалин с помощью специального анализа. В завершение разговора Воронцова сообщила, что хронический тонзиллит встречается у детей в очень редких случаях.