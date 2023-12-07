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7 декабря, 14:11

Травматолог рассказал, с какими жалобами к нему чаще всего обращаются после катания на "ватрушках"

Ортопед Крюков: Фанатам тюбингов угрожает сотрясение мозга и травмы конечностей

Катание на тюбингах ("ватрушках") — это очень травмоопасное занятие, особенно если пренебрегать техникой безопасности. Об этом россиян предупредил травматолог-ортопед Александр Крюков. По его словам, многие думают, что раз она мягкая и надувная, то никакого вреда катание причинить не может, хотя на самом деле "ватрушки" сильно пружинят, из-за чего люди постоянно ударяются позвоночником, не замечая, как зарабатывают компрессионные переломы.

"На "ватрушках" за счёт вращения часто происходят удары черепной коробки и сотрясения различной степени тяжести, также повреждаются конечности. Скорость ускорения на "ватрушке" достаточно высокая, плюс гравитация", — объясняет собеседник телеканала "Санкт-Петербург".

Чтобы не допустить беды, нужно исключить катание на необорудованных трассах, где под слоем снега вас может поджидать любое препятствие. Во-вторых, нельзя кататься на животе: по словам травматолога, тюбинг должен быть "по росту", если находиться в нём сидя. Перекачивать "ватрушку" до "каменного" состояние не стоит, она должна оставаться мягкой, как и одежда "всадника".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Чувашии за прошедшие выходные в больницы попали пятеро детей, получившие травмы во время катания на тюбингах. У пациентов диагностированы переломы, ушибы, травмы лица, разрыв печени.

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Марина Калегина
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