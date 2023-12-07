Учёный назвал говядину самым полезным мясом и призвал нарастить её производство в России

В ряду мясной продукции говядина занимает первое место по полезности, рассказал академик РАН Юрий Лачуга. По его словам, по пользе для организма оно стоит перед свининой и птицей.

"Птица — это во всём мире мясо бедных. Именно говядина должна быть на первом месте, потом свинина. Особенно для нашей северной страны. Поэтому тут всё взаимосвязано. Мы в том числе понижаем потребление молока, нормативы, но это не значит, что не кормим население цельным молоком и продуктами молочными", — приводит его слова ИА RuNews24.ru.

Вместе с тем эксперт подсчитал, что в настоящее время человек потребляет молоко и кисломолочные продукты ниже рекомендуемых норм в 1,7 десятых раза, а сырковой массы — в 2,5. При этом потребление масла, сметаны и сливок — продуктов с высокой жирностью — вдвое выше рекомендуемых нормативов, в результате чего людям грозит ожирение.

"Поэтому надо наращивать поголовье, причём высокоинтенсивного производства молока. То, что у нас есть, этого недостаточно. Вот этим надо заниматься", — добавил профессор.