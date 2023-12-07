Россиянок предупредили о страшных побочных эффектах от таблеток, снижающих аппетит

Препараты для похудения, которые направлены на подавление аппетита, опасны для здоровья из-за серьёзных побочных эффектов. Об этом россиянок предупредил иммунолог и эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам Николай Крючков.

По его словам, снижение веса требует коррекции всего образа жизни, поэтому одни лишь таблетки — не лучший союзник, чтобы экстренно скинуть несколько лишних килограммов перед Новым годом.

"Эти препараты не лишены побочного действия и нежелательных явлений. В частности, они вызывают тошноту, рвоту, диарею. Главная проблема связана с тем, что когда человек прекращает приём лекарства, то у него довольно быстро возвращаются все риски, то есть и вес в том числе", — объяснил Крючков в эфире радио "Комсомольская правда".