Попробуйте блюда до праздника: Назван лайфхак, как успеть похудеть до Нового года

Если человек желает прийти в форму к Новому году, то при условии адекватного похудения — без экстремальных диет — можно за месяц сбросить не более трёх килограммов и от одного до трёх сантиметров в объёмах. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Первое, что нужно сделать на пути к желаемой фигуре, — наладить питание: устроить несколько разгрузочных дней, исключить рафинированные высококалорийные продукты (сладости, булки и т.д.). По словам специалиста, основу рациона должны составлять овощи, фрукты и цельнозерновые крупы: клетчатка даст ощущение сытости и убережёт от переедания.

Хорошим детокс-продуктом является вода. Диетолог напомнил о необходимости употреблять её в течение всего дня. Кроме того, он рекомендовал увеличить обычную дневную активность и убрать из поля зрения все вредные, провоцирующие переедание продукты.

"Чтобы удержаться от активного переедания в новогоднюю ночь традиционных любимых блюд, найдите возможность в течение месяца до праздника пару раз их попробовать. Тогда сохранить спокойствие в отношении провоцирующих продуктов будет намного проще", — заключил Бобровский.