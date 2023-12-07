Мантуров передал партию "УАЗ-Патриотов" в зону СВО

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров передал в зону СВО автомобили "УАЗ-Патриот", которые военнослужащие ВС РФ будут использовать для решения логистических задач высокой сложности в зоне СВО. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба министерства.

Глава Минпромторга Мантуров передаёт автомобили "УАЗ-Патриот" фронту. Видео © t.me / Минпромторг России

"На сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлено в Ростовскую область. Отсюда при содействии Общероссийского народного фронта они будут распределены по всем четырём субъектам", — сообщил министр.

Минпромторг организовал поставки и безвозмездную передачу в новые регионы России более полутора тысяч автомобилей в период с 2023 по 2024 год. При этом отправку военным такой крупной партии удалось осуществить за счёт оперативной реакции российского правительства и промышленности на возникающие на передовой нужды. УАЗу удалось изготовить технику менее чем за два месяца. Она нужна для обеспечения своевременных выездов срочных аварийных и медицинских служб, а также при доставке гумпомощи и эвакуации гражданских.

"Ребята на передовой рады и подержанным машинам. И большая часть из трёх тысяч, что мы уже передали, именно такая. Но сразу 1500 новеньких "УАЗ-Патриотов", приобретённых у Ульяновского автомобильного завода, — это очень серьёзный вклад в нашу будущую победу!" — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.