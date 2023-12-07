Россияне верят предсказаниям Нострадамуса больше, чем прогнозам экономистов 7 декабря, 15:40 Обложка © Shutterstock

Большинство опрошенных россиян (68%) не верят никаким прогнозам о политическом и экономическом будущем страны. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на данные проведённого опроса среди 3,9 тысячи человек.

При этом некоторые респонденты признались, что доверяют предсказаниям лишь Нострадамуса, а также учёных — по 10% соответственно. Что удивительно, 5% признают силу астрологов и стараются следовать их советам в будущем. Политики и экономисты вызывают у россиян меньше доверия (по 3%). И, наконец, только 1% опрошенных верит картам Таро, экстрасенсам и гадалкам.

Ранее Лайф писал, что среди россиян многие верят в эзотерику и со временем эта мода не спешит уходить. Гадалок и в наше время приглашают на новогодние вечеринки, а некоторые предприниматели принимают важные для их бизнеса решения по картам Таро.

Авторы Татьяна Миссуми