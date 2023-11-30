Россияне рассказали о вере в сверхъестественное и сбывшихся предсказаниях

Среди россиян многие верят в эзотерику, и со временем эта мода не спешит уходить. Гадалок и в наше время приглашают на новогодние вечеринки, а некоторые предприниматели принимают важные для их бизнеса решения по картам таро. В среднем в сверхъестественное верят 39% россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru.

В частности, 15% респондентов рассказали, что всё мистическое их пугает, в том числе и гадалки со своими предсказаниями. Поэтому они стараются обходить ясновидящих стороной.

"Всё время вспоминаю слова старенькой бабушки: "Ворожить — судьбой не дорожить", — поделилась одна из участниц опроса.

Другая добавила, что гадалок стоит посторониться и на то есть две причины. Во-первых, они готовы обманывать без зазрения совести, а во-вторых, на них уходит слишком много денег.

Ещё 15% опрошенных сообщили, что увлекаются паранормальными явлениями, а всё необъяснимое вызывает у них интерес и завораживает. Нашлись и 5% тех, кто, по их собственным заявлениям, не только верят в сверхъестественное, но и сами владеют способностями, которых лишены простые смертные. А 4% признались, что воспринимают гадание как старую добрую традицию и относятся к ней положительно. Многим доводилось пытаться предсказать будущее в крещенские вечера. А кому-то даже сделали предсказания, которые действительно сбылись.

"Несколько раз в жизни совершенно посторонние люди бесплатно делали мне предсказания, которые потом сбывались с математической точностью", — поделилась ещё одна из участниц исследования.

И всё же большинство участвовавших в опросе россиян не верят ни в волшебство, ни в сбывающиеся пророчества. И считают, что люди с иным мнением либо необразованны, либо нерелигиозны. Так, один из участников опроса заявил, что любые священники и психологи точно скажут, что гадания — зло.

В опросе участвовало 6,6 тысячи подписчиков сайта kp.ru в социальных сетях и мессенджерах.