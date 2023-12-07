Карин Кнайсль сравнила Путина с джентльменом из книги "Гордость и предубеждение"

"Он очень умный джентльмен, именно джентльмен — я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении", — поделилась она.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Санкт-Петербург, рассказала, что россияне более дружелюбны по отношению к незнакомцам, чем граждане европейских государств. Имя Кнайсль стало широко известно в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил её свадьбу. В то время она ещё занимала пост министра Австрии. Глава государства пробыл на торжестве недолго, но успел произнести тост на немецком и даже станцевал с новобрачной.