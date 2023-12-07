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Карин Кнайсль сравнила Путина с джентльменом из книги "Гордость и предубеждение"

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина благовоспитанным джентльменом

7 декабря, 16:34
<p>Карин Кнайсль и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев, © Kremlin.ru</p>

Карин Кнайсль и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев, © Kremlin.ru

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая из Европы в Россию, считает российского лидера Владимира Путина настоящим джентльменом. Об этом она рассказала журналистам британского телеканала Би-би-си.

"Он очень умный джентльмен, именно джентльмен — я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении", поделилась она.

"С кем ему говорить?": Кнайсль заявила, что у Путина нет достойных собеседников на Западе

"С кем ему говорить?": Кнайсль заявила, что у Путина нет достойных собеседников на Западе

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Санкт-Петербург, рассказала, что россияне более дружелюбны по отношению к незнакомцам, чем граждане европейских государств. Имя Кнайсль стало широко известно в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил её свадьбу. В то время она ещё занимала пост министра Австрии. Глава государства пробыл на торжестве недолго, но успел произнести тост на немецком и даже станцевал с новобрачной.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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