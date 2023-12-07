Мурашко наградил победителей премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Здоровье нации"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко наградил победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Здоровье нации", а также в её спецноминации "Здравоохранение и экстренное реагирование".

"Мне кажется, те номинации — "Здоровье нации", "Волонтёры" и "Помощь в экстренных ситуациях" — это то, что отражает нашу сегодняшнюю жизнь и потребность. Всё то, что создано волонтёрским движением "Мы вместе" в период пандемии, и то, что продолжается по сей день, — это нужный нам проект", — заявил Мурашко на церемонии награждения.

В категории "НКО" номинации "Здоровье нации" победу одержало Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтёры-медики", создавшее проект по продвижению здорового образа жизни и практики диспансеризации. В той же номинации, но в категории "Волонтёры", победил Иван Бочарин из Нижнего Новгорода с проектом "Мир ЗОЖ без преград". А в номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование" победу присудили турецкой ассоциации Ahbap за проект "2023 Ahbap распространяет добро".

"Все проекты, которые сегодня представлены, не могли бы реализоваться, если бы не создавалась инфраструктура в стране. Медицинские организации, все те процессы, производство лекарств, медицинских изделий — всё это реализуется в рамках федеральных проектов, которые инициировал президент России", — подчеркнул руководитель Минздрава.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проводится на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, форуму удалось объединить десять тысяч участников из 95 стран.