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7 декабря, 18:37

В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 22 рейса, 3 отменено

Как минимум 22 авиарейса задержали и ещё три отменили из-за непогоды в трёх аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по состоянию на 21:26 во Внуково задерживаются шесть рейсов. В Домодедово отстают от расписания шесть рейсов и три отменены. В Шереметьево задерживаются десять рейсов.

В Якутске отменяют рейсы в аэропортах из-за тумана и 50-градусных морозов

В Якутске отменяют рейсы в аэропортах из-за тумана и 50-градусных морозов

На днях Лайф сообщал о массовой отмене рейсов в аэропортах столицы. Тогда метель настолько разошлась, что потребовалось задержать более 70 вылетов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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