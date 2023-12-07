В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 22 рейса, 3 отменено
Как минимум 22 авиарейса задержали и ещё три отменили из-за непогоды в трёх аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Так, по состоянию на 21:26 во Внуково задерживаются шесть рейсов. В Домодедово отстают от расписания шесть рейсов и три отменены. В Шереметьево задерживаются десять рейсов.
На днях Лайф сообщал о массовой отмене рейсов в аэропортах столицы. Тогда метель настолько разошлась, что потребовалось задержать более 70 вылетов.
Обложка ©
ТАСС / Валерий Шарифулин