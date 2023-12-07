В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

Как минимум 22 авиарейса задержали и ещё три отменили из-за непогоды в трёх аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по состоянию на 21:26 во Внуково задерживаются шесть рейсов. В Домодедово отстают от расписания шесть рейсов и три отменены. В Шереметьево задерживаются десять рейсов.