Блинкен неубедительно оправдался за плохую мину при словах Байдена о Си Цзиньпине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью после долгих переговоров свою реакцию на слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена, назвавшего лидера КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом пишет американская газета Politico.

Реакция Блинкена на слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор. Видео © YouTube / Sky News Australia

"Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряжённый разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И, знаете, такое бывает", — объяснился Блинкен.