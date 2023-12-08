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7 декабря, 22:12

Россиянка впервые сыграет в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа

Гольфистка Гусева станет первой россиянкой, кто сыграет в туре LPGA

<p>Наталия Гусева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusevatata03</p>

Наталия Гусева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusevatata03

Российская спортсменка Наталия Гусева пополнила список участниц тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Очередным достижением 20-летняя девушка поделилась с фанатами в соцсетях.

Гольфистка призналась, что предстоящее столкновение с сильнейшими игроками мира вызывает у неё волнение. Также Гусева трогательно поблагодарила свою команду, тренера и семью.

"Дорогая 11-летняя Наташа, просто продолжай двигаться вперёд, и ты получишь то, что хочешь. Дорогая 20-летняя Наташа, ты сделала это! Я очень взволнована следующим этапом своей жизни и игрой с лучшими игроками мира!" — написала Наталия.

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Между тем экс-биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен готовится побороться за кубок мира, представляя команду Финляндии. Дебютировать с новой спортивной пропиской она сможет уже 8 декабря.

Илья Пушкарев
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