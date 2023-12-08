Россиянка впервые сыграет в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа

Российская спортсменка Наталия Гусева пополнила список участниц тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Очередным достижением 20-летняя девушка поделилась с фанатами в соцсетях.

Гольфистка призналась, что предстоящее столкновение с сильнейшими игроками мира вызывает у неё волнение. Также Гусева трогательно поблагодарила свою команду, тренера и семью.

"Дорогая 11-летняя Наташа, просто продолжай двигаться вперёд, и ты получишь то, что хочешь. Дорогая 20-летняя Наташа, ты сделала это! Я очень взволнована следующим этапом своей жизни и игрой с лучшими игроками мира!" — написала Наталия.