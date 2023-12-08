Россиянка впервые сыграет в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа
Гольфистка Гусева станет первой россиянкой, кто сыграет в туре LPGA
Наталия Гусева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusevatata03
Российская спортсменка Наталия Гусева пополнила список участниц тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Очередным достижением 20-летняя девушка поделилась с фанатами в соцсетях.
Гольфистка призналась, что предстоящее столкновение с сильнейшими игроками мира вызывает у неё волнение. Также Гусева трогательно поблагодарила свою команду, тренера и семью.
"Дорогая 11-летняя Наташа, просто продолжай двигаться вперёд, и ты получишь то, что хочешь. Дорогая 20-летняя Наташа, ты сделала это! Я очень взволнована следующим этапом своей жизни и игрой с лучшими игроками мира!" — написала Наталия.
Между тем экс-биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен готовится побороться за кубок мира, представляя команду Финляндии. Дебютировать с новой спортивной пропиской она сможет уже 8 декабря.