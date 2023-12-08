Блинкен объяснил, куда ушла большая часть помощи Украине
Госсекретарь США Блинкен: Около 90% военной помощи Украине потрачено в США
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © AP / TASS / Mark Schiefelbein
Около 90% американских денег, выделенных на военную помощь Киеву, было вложено в военно-промышленный комплекс США для производства оружия подопечным. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.
"И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", — объяснил он журналистам на пресс-конференции, добавив, что это выгодно и "необходимо продолжать".
А ранее Лайф писал, что Энтони Блинкен неубедительно оправдался за плохую мину при словах Байдена о Си Цзиньпине. Госсекретарь США объяснил свою реакцию усталостью.