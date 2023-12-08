ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 декабря 2023, 23:31
4881

Блинкен объяснил, куда ушла большая часть помощи Украине

Госсекретарь США Блинкен: Около 90% военной помощи Украине потрачено в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © AP / TASS / Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © AP / TASS / Mark Schiefelbein

Около 90% американских денег, выделенных на военную помощь Киеву, было вложено в военно-промышленный комплекс США для производства оружия подопечным. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

"И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", — объяснил он журналистам на пресс-конференции, добавив, что это выгодно и "необходимо продолжать".

В Белом доме раскрыли, насколько у США хватит ресурсов для помощи Киеву
В Белом доме раскрыли, насколько у США хватит ресурсов для помощи Киеву

А ранее Лайф писал, что Энтони Блинкен неубедительно оправдался за плохую мину при словах Байдена о Си Цзиньпине. Госсекретарь США объяснил свою реакцию усталостью.

BannerImage
Лариса Сафронова
  • Новости
  • Энтони Блинкен
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar