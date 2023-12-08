Блинкен объяснил, куда ушла большая часть помощи Украине

Около 90% американских денег, выделенных на военную помощь Киеву, было вложено в военно-промышленный комплекс США для производства оружия подопечным. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

"И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", — объяснил он журналистам на пресс-конференции, добавив, что это выгодно и "необходимо продолжать".