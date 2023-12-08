Доставленные в Москву из Брянска дети удовлетворительно перенесли полёт

Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5, эвакуированные на лечение в Москву, удовлетворительно перенесли перелёт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелёт пациенты перенесли удовлетворительно", — сказано в сообщении.

В полёте их сопровождала сводная медбригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.