Доставленные в Москву из Брянска дети удовлетворительно перенесли полёт
Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5, эвакуированные на лечение в Москву, удовлетворительно перенесли перелёт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелёт пациенты перенесли удовлетворительно", — сказано в сообщении.
В полёте их сопровождала сводная медбригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Ранее о том, что пострадавшие дети будут доставлены в Москву, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Тогда он отмечал, что состояние пострадавших оценивается медиками как стабильно тяжёлое.
"Ростех" / Антон Тушин