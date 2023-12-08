Пентагон: Госдеп одобрил продажу Германии торпед и оборудования на $300 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Германии малогабаритных торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Пентагона, отвечающее за поставки вооружения за рубеж по межправительственным контрактам.
Берлин планирует приобрести 80 торпед, комплектующие к ним, оборудование для тестирования, обучения и поддержки. В агентстве считают, что предполагаемая сделка соответствует целям США в области внешней политики, потому что поможет укрепить оборонный потенциал союзника по НАТО, значимого для стабильности в Европе.
Теперь проанализировать сделку должны в Конгрессе. На её возможное блокирование есть 30 дней.
А ранее украинский военкор случайно рассекретил ещё одну страну, которая производит снаряды для ВСУ. Это оказался Азербайджан.
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