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8 декабря, 02:28

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Германии торпед и оборудования на $300 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Германии малогабаритных торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Пентагона, отвечающее за поставки вооружения за рубеж по межправительственным контрактам.

Берлин планирует приобрести 80 торпед, комплектующие к ним, оборудование для тестирования, обучения и поддержки. В агентстве считают, что предполагаемая сделка соответствует целям США в области внешней политики, потому что поможет укрепить оборонный потенциал союзника по НАТО, значимого для стабильности в Европе.

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Теперь проанализировать сделку должны в Конгрессе. На её возможное блокирование есть 30 дней.

А ранее украинский военкор случайно рассекретил ещё одну страну, которая производит снаряды для ВСУ. Это оказался Азербайджан.

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Лариса Сафронова
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