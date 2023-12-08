Меню с подписью Мао Цзэдуна продали на аукционе в США за $275 тысяч
Американский аукционный дом RR Auction сообщил о продаже необычной реликвии почти 70-летней давности. С молотка за баснословную сумму ушло меню, подписанное первым председателем КНР Мао Цзэдуном в 1956 году.
Листок со списком подаваемых блюд был выпущен по случаю первого госвизита делегации Пакистана в Китай. В рамках встречи стороны договорились об обмене угля на хлопок, заключив ещё несколько важных сделок. В день переговоров политиков баловали акульим плавником в соусе, уткой по-пекински, консоме из ласточкиного гнезда и другими угощениями.
"Продано за 275 тысяч долларов", — сказано на сайте дома.
Гораздо дороже новому владельцу обошёлся гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года, который выставили на торги в Нью-Йорке. За раритетный спорткар пришлось отдать 51,7 миллиона долларов.
ТАСС / Виктор Будан