Меню с подписью Мао Цзэдуна продали на аукционе в США за $275 тысяч

Американский аукционный дом RR Auction сообщил о продаже необычной реликвии почти 70-летней давности. С молотка за баснословную сумму ушло меню, подписанное первым председателем КНР Мао Цзэдуном в 1956 году.

Листок со списком подаваемых блюд был выпущен по случаю первого госвизита делегации Пакистана в Китай. В рамках встречи стороны договорились об обмене угля на хлопок, заключив ещё несколько важных сделок. В день переговоров политиков баловали акульим плавником в соусе, уткой по-пекински, консоме из ласточкиного гнезда и другими угощениями.

"Продано за 275 тысяч долларов", — сказано на сайте дома.