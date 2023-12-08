СК РФ возбудил почти 800 уголовных дел о коррупции при реализации нацпроектов

Следственный комитет России возбудил 773 уголовных дела о коррупции при реализации федеральных программ и национальных проектов. Об этом рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Принимаются меры по пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов и федеральных программ: возбуждено 773 уголовных дела, из них 271 уже передано в суд", — сказал он в интервью ТАСС.

Глава ведомства привёл в пример дело гендиректора микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" Татьяны Коломыциной, которая с шестью подельниками похитила более 176 миллионов рублей. Бюджетные средства, пояснил Бастрыкин, были выделены на поддержку предпринимательства, однако преступники перевели их на банковские счета подставных заёмщиков.

Он добавил, что для возмещения ущерба на имущество и средства фигурантов дела наложили арест, общая сумма составила более 60 миллионов рублей. Сама Коломыцина приговором суда получила 14 лет колонии и штраф в три миллиона рублей. А её соучастники — разные сроки длительностью от семи до девяти лет лишения свободы.