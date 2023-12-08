В Британии испугались приближающейся победы Путина в конфликте на Украине

Приближающаяся победа РФ в конфликте на Украине несёт за собой серьёзные последствия для безопасности Европы. Об этом написал журналист Кон Кафлин для газеты The Telegraph.

"Нельзя игнорировать возможность того, что Путин выйдет победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы. Такой сценарий стал бы серьёзной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвёт его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — заявил Кафлин.

По его словам, надежды Владимира Зеленского на благополучный исход конфликта обрушились после неудачного контрнаступления украинской армии. Журналист считает, что для интересов США выгоднее давление на Зеленского с целью заключения мира с Россией, а не продолжение столкновения. У Незалежной всё меньше шансов выйти из ситуации победителем, резюмировал Кафлин.