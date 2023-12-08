"Корифей сцены": Путин поздравил Алису Фрейндлих с 89-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днём рождения, соответствующая телеграмма опубликована пресс-службой Кремля. Сегодня актрисе исполняется 89 лет.

"Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа", — отметил глава государства.

Российский лидер отметил яркие роли актрисы, её артистизм и неподражаемое обаяние. Также он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.