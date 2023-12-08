Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 08:44

"Корифей сцены": Путин поздравил Алису Фрейндлих с 89-летием

Путин поздравил Алису Фрейндлих с днём рождения, отметив её обаяние

<p>Владимир Путин и Алиса Фрейндлих. Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Владимир Путин и Алиса Фрейндлих. Обложка © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днём рождения, соответствующая телеграмма опубликована пресс-службой Кремля. Сегодня актрисе исполняется 89 лет.

"Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа", — отметил глава государства.

Российский лидер отметил яркие роли актрисы, её артистизм и неподражаемое обаяние. Также он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Путин: Важно сохранять традиции отечественного телевидения

Путин: Важно сохранять традиции отечественного телевидения

Ранее Владимир Путин поздравил советского и российского диктора, ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с 85-летием. Глава государства назвал её легендой отечественного телевидения.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Алиса Фрейндлих
  • Путин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров